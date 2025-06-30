В Балашихе продолжается строительство Храма святых Кирилла и Мефодия

В ходе выездной администрации глава Балашихи Сергей Юров оценил ход строительства Храма святых Кирилла и Мефодия в микрорайоне Железнодородный. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь объекта составляет 2 тысячи квадратных метров, его вместимость — 500 прихожан. Храм станет не только духовным центром, но и украшением города.

«Очень важный объект для нас. Долгое время стройка стояла. В прошлом году удалось найти инвестора. Подрядчик планирует завершить тепловой контур и каркас здания в 4-м квартале 2025 года. А также установить купола и приступить к внутренней отделке», — подчеркнул Юров.

Закладной камень на месте строительства храма был заложен 13 августа 2013 года. В 2014 году начались первые работы. Спустя 6 лет началось возведение железобетонной конструкции купольной части алтаря верхнего храма, а в мае 2021-го — колокольни.

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