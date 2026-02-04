В Балашихе продолжается капитальный ремонт колледжа «Энергия»

В городском округе Балашиха ведется капитальный ремонт учебного корпуса колледжа «Энергия». Работы проходят на площади более тысячи квадратных метров. Сейчас на объекте выполняются демонтажные, кровельные и фасадные работы, утепляются стены и усиливаются конструкции.

В ходе ремонта полностью обновят инфраструктуру здания: заменят инженерные сети, перекрытия, установят современное оборудование и проведут перепланировку. После завершения работ корпус обеспечит современные условия для обучения свыше 8000 студентов по 120 направлениям, которые проходят практику на ведущих предприятиях региона. Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров отметил, что проект реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и направлен на создание комфортной образовательной среды для молодежи. В 2026 году в Московской области капитальный ремонт пройдет еще в 11 колледжах, на что из бюджета выделено почти 5 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.