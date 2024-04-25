В Балашихе приступили к утеплению фасадов здания детсада «Улыбка»

В Балашихе продолжается капитальный ремонт детского сада № 26 «Улыбка» в микрорайоне Железнодорожный. Рабочие приступают к утеплению фасадов здания. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Работы проводятся в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования.

«На площадке задействованы 30 рабочих и три единицы техники. В здании завершаются демонтажные работы, ведется стяжка пола, устройство инженерных сетей. Подрядчик приступает к утеплению фасадов. Работы проводятся в графике», — уточняется в сообщении.

В рамках капитального ремонта проведут: обновление кровли и фасада; монтаж системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции и пожарной сигнализации; установку новых окон, дверей и сантехнического оборудования; ремонт внутренних помещений и входных групп; полное обновление мебели и оборудования.

Открыть обновленный садик планируется 1 сентября.

Всего в рамках программы по капитальному ремонту детских садов в Московской области к 1 сентября будут сданы 23 дошкольных образовательных учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.