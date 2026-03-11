В Балашихе построят пристройку на 600 мест к школе №25

Пристройку на 600 мест возведут к школе №25 имени Героя Российской Федерации А.С. Ситникова на улице Солнечной в Балашихе. Архитектурно-художественное решение нового корпуса поддержала Мособлархитектура, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Проект предусматривает строительство корпуса площадью около 10 тыс. кв. м, рассчитанного на 600 учеников. Здание будет иметь сложную многоугольную форму и состоять из двух блоков переменной этажности — от трех до четырех этажей. Их соединят рекреационные зоны, а с действующей школой пристройку свяжет остекленный переход на уровне первого этажа.

В новом корпусе разместят универсальные и профильные учебные классы, актовое пространство с эстрадой, спортивный и обеденный залы, а также административные и технические помещения. Входы выполнят на уровне тротуара без ступеней и лестниц с учетом требований безбарьерной среды.

Фасады облицуют светло-серой клинкерной плиткой под кирпич. Акцентами станут небесно-голубые металлические откосы окон и ниша главного входа в той же цветовой гамме. Горизонтальные линии из черного стемалита подчеркнут графичность здания. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Проект разработало архитектурное бюро N-SIMP, реализацией занимается группа «Самолет».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.