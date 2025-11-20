В Балашихе построили центр муниципального управления и коммуникаций с жителями

Завершено строительство нового здания администрации Балашихи на улице Ленина. Главгосстройнадзор Московской области проверил объект и выдал заключение о соответствии проекту. В новом здании муниципальные власти планируют сосредоточить часть городских служб, которые сейчас рассредоточены по первым этажам жилых домов в разных микрорайонах Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Восьмиэтажное здание площадью 7 тыс. квадратных метров спроектировали и возвели с учетом потребностей населения: поэтажное расположение структурных подразделений организовано в иерархическом порядке для удобного и понятного взаимодействия с органами власти. Со второго по четвертый этажи размещены кабинеты для приема граждан по разным вопросам. На пятом и шестом этажах — рабочие места заместителей с общими приемными. Седьмой этаж займет блок главы администрации округа. На восьмом оборудуют современную зону для деловых мероприятий общей вместимостью до 125 человек.

Ожидается, что учреждение начнет функционировать в ближайшее время после получения всех необходимых разрешений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что работа Центра содействия строительству в Подмосковье дает хороший результат, с 2017 года площади промышленных объектов удалось увеличить вдвое. На сегодняшний день он сопровождает более 4,1 тыс. проектов.