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В Балашихе построили 5-этажное офисное здание при поддержке ЦСС

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили завершение строительства административного здания в мкр. Саввино города Балашихи. Застройщиком выступила компания «ИНВЕСТ ГАРАНТ». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Быстрая реализация коммерческой идеи стала возможной благодаря поддержке специалистов первого в России проектного офиса Центра содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области.

По итогам проверки Главгосстройнадзором было выдано заключение о соответствии построенного здания проектной документации. Застройщик может приступить к подготовке пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство началось в октябре 2023 года и завершилось уже к декабрю 2024 года. Площадь пятиэтажного здания составляет 2,2 тыс. кв. м.

После завершения внутренней отделки и ввода в эксплуатацию здание займут арендаторы. В экономику Подмосковья проект привлек 46 млн рублей инвестиционных средств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.