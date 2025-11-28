В Балашихе почти наполовину готова крупнейшая многопрофильная клиника в регионе

Продолжается возведение многопрофильной клиники ГБУ МО «Балашихинская ЦРБ» мкр. Железнодорожный города Балашихи — крупного медучреждения площадью более 111 тыс. кв. м. Общая стройготовность объекта достигла 42%. В настоящее время выполняются работы по устройству перегородок и ограждающих конструкций надземной части здания, витражное остекление, кровельные работы, монтаж внутренних инженерных сетей. Завершить объект планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

В новой клинике разместятся: стационар на 1135 коек, амбулаторное отделение, операционный блок на 21 операционную и станция переливания крови, которая будет заготавливать до 4 тысяч литров крови. Сотни тысяч жителей Подмосковья смогут получать здесь высокотехнологичную медицинскую помощь — от плановых операций до экстренной реанимации.

Для эффективной логистики между отделениями и корпусами спроектирована система пневматической почты. Она позволит оперативно транспортировать пробы крови, биоматериалы, медикаменты и документы.

Ожидается, что в самую загруженную смену в клинике будет работать более 1,5 тыс. врачей и специалистов среднего и младшего медперсонала. А общий планируемый штат клиники составит более 3,3 тыс. сотрудников.

Надзор за строительством медучреждения осуществляет Главгосстройнадзор Подмосковья.

Напомним, многопрофильная клиника возводится в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет областного бюджета. Ее открытие повысит доступность качественной медпомощи для жителей Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово‑Зуева, Павловского Посада и Богородского округов.

Следить за ходом строительства этой клиники и других объектов в Московской области можно онлайн через приложение «Подмосковные стройки» на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.