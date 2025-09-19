В Балашихе планируют капитально отремонтировать котельную № 1

В Балашихе в 2027 году планируют завершить капремонт котельной № 1, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Балашиха.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту котельной в городском округе Балашиха», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной № 1 по адресу: Московская область, г. о. Балашиха, пр-д Трудовых резервов, д. 6 (в т. ч. ПИР). Установленная мощность котельной после капитального ремонта будет доведена до 140 Мвт/ч.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.