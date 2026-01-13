В Балашихе отремонтируют 125 многоквартирных домов в 2026 году

В 2026 году в Балашихе проведут капитальный ремонт в 125 многоквартирных домах. Городской округ занял второе место в Московской области по количеству домов, включенных в региональную программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наиболее востребованными видами работ остаются ремонт плоских и скатных кровель, газовой инфраструктуры, внутридомовых инженерных систем, а также фасадные работы. Все работы будут проводиться для повышения безопасности, надежности и комфорта проживания жителей.

В 2025 году в Балашихе в рамках капитального ремонта заменили 19 лифтов, обновили 54 кровли и 15 инженерных систем, отремонтировали 130 подъездов. Кроме того, установили 26 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», что повысило уровень общественной безопасности во дворах и подъездах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.