В Балашихе объявлен конкурс на строительство участка сетей водоснабжения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству участка сетей водоснабжения в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству объекта: Строительство участка сетей водоснабжения (закольцовка) мкр. Железнодорожный, г. о. Балашиха (в том числе ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательские работы и построить сети водоснабжения диаметром Ду400 мм, протяженностью 4 722 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Балашиха.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.