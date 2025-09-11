В Балашихе объявлен конкурс на капремонт спортивно-оздоровительного комплекса

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации СОК «Керамик» в городском округе Балашиха Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: СОК «Керамик», Московская область, г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Береговая». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать футбольное поле площадью 10 079 кв. м., здание бассейна площадью 1 251,1 кв. м., волейбольную площадку площадью 362 кв. м., баскетбольную площадку площадью 466 кв. м., хоккейную площадку площадью 1 777 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.