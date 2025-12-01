В Балашихе начался ремонт фасада дома на улице Гагарина

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов вместе с жителями микрорайона Заря проверил ход работ по ремонту фасада многоквартирного дома №14 на улице Гагарина. Подрядная организация уже установила строительные леса и завезла необходимые материалы.

Для ремонта будет использована бескаркасная система утепления, которая позволяет быстро утеплять большие поверхности. Подобная технология ранее применялась при ремонте фасада дома №5 на улице Садовой в этом же микрорайоне.

Ремонт фасадов помогает защитить конструкцию здания, снизить теплопотери в зимний период и повысить безопасность жителей городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.