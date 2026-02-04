В Балашихе начали монтаж ригеля на опорах путепровода у платформы Черное

В Балашихе приступили к монтажу ригеля на опорах строящегося путепровода у платформы Черное. Работы выполняются в рамках проекта, который стартовал в октябре 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Монтаж ригеля на опорах путепровода обеспечит равномерное распределение нагрузки от проезжей части на фундамент сооружения. Это повысит устойчивость и безопасность конструкции, снизит риск деформаций и локальных перегрузок.

На строительной площадке также продолжаются бурение и бетонирование буронабивных свай, которые станут основой несущей конструкции. Параллельно ведется разработка грунта для подготовки к следующим этапам работ.

Путепровод через железнодорожные пути у платформы Черное будет иметь две полосы движения. После завершения строительства автомобилисты смогут выезжать на Носовихинское шоссе, Ласточкин проезд, к платформе Черное и на Восточное шоссе. Завершить все работы планируют в третьем квартале 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.