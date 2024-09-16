сегодня в 12:16

В Балашихе молодая семья купила 2-комнатную квартиру по жилищной программе

Семья Урубжуровых из городского округа Балашиха купила двухкомнатную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Санала и Виктории подрастает сын Савр. Супруги работают в сфере юриспруденции, ребенок в свои 4 года уже вовсю читает.

«В первую очередь мы строим воспитание ребенка на доброте, взаимопонимании, поддержке, любви. Конечно, важен спорт. Савр ходит на спортивную гимнастику. Также занимаемся дома, он сам уже умеет читать. Сейчас его любимый герой — котенок Гав», — рассказывает папа.

Урубжуровы жили на съемной квартире. Узнав из новостей о региональной мере поддержки молодых семей, они решили принять участие.

«Наш дом еще строится. Мы выбрали квартиру с хорошей планировкой — две комнаты и большая кухня. В районе одновременно развитая инфраструктура, удобная транспортная доступность и благоприятная экологическая обстановка», — говорит Санал.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.