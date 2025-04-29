В Балашихе ликвидировали заброшенное нежилое строение
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В подмосковном городе Балашиха, в микрорайоне Заря, вблизи дома № 20 на улице Советская было выявлено и демонтировано заброшенное строение нежилого назначения. Демонтаж был проведен в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Двухэтажное кирпичное здание было построено в 1969 году. Сооружение не эксплуатировалось продолжительное время и находилось в заброшенном состоянии. Частично разрушились конструктивные элементы постройки, отсутствовали заполнения оконных и дверных проемов.
Строение было включено в перечень объектов, подлежащих ликвидации, и демонтировано силами администрации городского округа Балашиха в первом квартале текущего года.
В настоящее время участок свободен от застройки и строительного мусора.
Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.
Всего на территории городского округа Балашиха был выявлен 371 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 229 объектов, что составляет порядка 62% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.
Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.