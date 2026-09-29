В Балашихе готовят к открытию детский сад на 205 мест

Группа «Самолет» готовит к вводу детский сад на 205 мест в жилом комплексе «Новоград Павлино» в Балашихе. Сейчас в здании собирают мебель и налаживают инженерные системы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад на улице Романычева станет четвертым в жилом комплексе «Новоград Павлино». Он рассчитан на 205 детей от 1,5 до 7 лет. Благоустройство территории завершено, в здании продолжаются сборка мебели и пусконаладочные работы.

Площадь трехэтажного здания — 3,4 тыс. кв. м. В нем разместились девять групповых блоков. Для самых младших воспитанников предусмотрены помещения на первом этаже с теплым полом и отдельным выходом во двор, для детей от 6 до 7 лет — на третьем. В саду есть спортивный и музыкальный залы, комнаты для творческих занятий, кабинеты психолога и логопеда, медкабинет, пищеблок, пост охраны и помещение для колясок.

Входы в здание находятся на уровне тротуаров. Внутри предусмотрены широкие дверные проемы, просторные коридоры и специализированный санузел. Во дворе обустроены прогулочные и спортивные площадки, в том числе для футбола, баскетбола и изучения правил дорожного движения. Более половины территории озеленено, установлено освещение.

Жилой комплекс расположен в 13 км от МКАД по Носовихинскому шоссе, рядом с Павлинским, Салтыковским и Ольгинским лесопарками. Здесь уже работают три детских сада и школа, открыты магазины и другие объекты повседневного обслуживания. Проект также предусматривает еще один детский сад на 220 мест, школу на 1600 учеников и поликлинику со станцией скорой помощи.

В Подмосковье жилые кварталы с инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий строят ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК, Level Group и другие застройщики.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.