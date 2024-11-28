В Балашихе достроено здание магазина

В рамках работы по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объектов на территории Московской области в городе Балашиха, в микрорайоне Купавна, на улице Адмирала Нахимова был выявлен объект незавершенного строительства — дом 8А, планировавшийся под размещение магазина. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Строительство торгового объекта началось в 2002 году. На площадке был возведен металлический каркас, затем работы приостановились. В рамках ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории региона сооружение было включено в перечень объектов незавершенного строительства. Затем собственник принял решение о его дострое. В октябре текущего года строительство одноэтажного здания общей площадью порядка 1 500 квадратных метров было завершено», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день объект готовится к вводу в эксплуатацию. В достроенном здании разместится магазин с товарами повседневного спроса.

Всего на территории городского округа Балашиха было выявлено 363 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 212 объектов, что составляет 58% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.