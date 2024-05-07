сегодня в 15:18

В автомобильно-дорожном колледже Бронниц приступили к демонтажным работам

В городском округе Бронницы продолжается капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских автомобильно-дорожного колледжа. Подрядчик проводит демонтаж внутренних конструкций. Об этом сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«На объекте задействованы 18 рабочих и 3 единицы техники. Ведется демонтаж покрытий пола, дверей и окон, инженерных систем, очистка стен», — уточняется в сообщении.

Капитальный ремонт ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожного колледжа» начался 26 апреля. В ходе проводимых работ в зданиях полностью заменят инженерные сети и оборудование, обновят фасады, проведут кровельные и ремонтные работы. Общая площадь зданий составляет 1 974,2 кв. метров.

Обновленный колледж должен открыться в первом квартале 2025 года.

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