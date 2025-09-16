В Авито Недвижимости рассказали о влиянии изменения ключевой ставки на рынок жилья в РФ

По итогам заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 12 сентября руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Авито Недвижимости Артур Ахметов поделился прогнозом о том, как изменение уровня ставки на 1 п. п. может повлиять на рынок жилой недвижимости в России, передает пресс-служба компании.

Так, снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 17% будет способствовать оживлению рынка жилья, который с середины лета демонстрирует осторожное восстановление на фоне предыдущих решений регулятора. По данным Авито Недвижимости, за последний месяц интерес потенциальных покупателей к готовым квартирам увеличился на 9%, к новостройкам — на 4%.

«Вслед за снижением ключевой ставки произойдет снижение ставок по рыночной ипотеке. В результате прошлых изменений доля проникновения ипотеки в сделках с готовым жильем в августе 2025 года выросла до 28%, что на 8 п. п. выше показателей начала года. Также решение Банка России повлечет за собой снижение доходности депозитов, что будет в том числе стимулировать покупателей вкладывать средства в недвижимость. Только по итогам июня-июля текущего года россияне сняли наличные на сумму 400 млрд рублей», — считает он.

Осень и начало зимы — традиционно высокий сезон продаж на рынке жилья. В совокупности с реализацией отложенного спроса и снижением привлекательности депозитов число сделок в осенний период может превысить показатели июля-августа текущего года на 15%.

«Вероятно, динамика роста продаж на вторичном рынке будет более выраженной, чем на первичном. Проникновение рыночной ипотеки в сделках с готовым жильем выше, а стоимость таких объектов остается более доступной при сопоставимых характеристиках. Продажи новостроек будут поддерживаться преимущественно за счет льготных ипотечных программ, где лидером останется „Семейная ипотека“, а также за счет специальных предложений от застройщиков», — добавил Артур Ахметов.

При уровне ключевой ставки в 18% минимальная ставка по рыночным кредитам в ипотечном сервисе Авито Недвижимости составляла 17,99%. Если вслед за решением ЦБ РФ ставки по рыночным ипотечным кредитам снизятся на 1 п. п., то ипотека станет доступнее на 5%. Таким образом, требования к доходу заемщиков снизятся пропорционально. В результате некоторые семьи, которые могли испытывать сложности с одобрением кредита на необходимую сумму, смогут повысить шансы на положительное решение банка.