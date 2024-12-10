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В архив Подмосковья передали более 1,5 млн документов на объекты недвижимости

В соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории региона завершена работа по передаче оригиналов документов, удостоверяющих права на ранее учтенные земельные участки и оформленных до дня вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 1998 года). Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

К таким документам относятся:

свидетельства о праве собственности на землю;

свидетельства на право пожизненного наследуемого и постоянного владения землей;

свидетельства на право постоянного (бессрочного) пользования на землю; — государственные акты на право пользования землей.

В настоящее время управлением Росреестра по Московской области осуществлена передача документов в количестве свыше 1 500 000 единиц в ГБУ Московской области «ЦГАМО».

Для получения дополнительной информации по выдаче архивных копий документов заинтересованные лица могут обратиться в ГБУ Московской области «ЦГАМО»

«Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и внесение сведений о них в единый государственный реестр недвижимости является дополнительной мерой по защите имущественных прав граждан. Органы местного самоуправления и орган регистрации прав ведут активную работу по повышению качества и достоверности сведений информационных ресурсов Росреестра», — отметила начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Карина Резник.



В Подмосковье для создания условий по эффективному управлению и распоряжению собственностью региона создали министерство имущественных отношений. Оно регулирует эту деятельность посредством разработки порядков и требований, формирует реестр имущества и ведет учет операций с ним, осуществляет приватизацию госимущества, участвует в процессе создания и ликвидации государственных предприятий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.