В Алексеевском районе снесли заброшенное здание

сегодня в 12:10

На северо-востоке Москвы освободили зеленую зону от незаконной постройки. О демонтаже неиспользуемого самостроя во дворе жилых домов сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В ходе мониторинга территории Северо-Восточного административного округа специалисты ведомства обнаружили заброшенное сооружение возле дома 7 на улице Константинова.

«Одноэтажное кирпичное строение площадью 30 кв. м на государственном кадастровом и техническом учетах не значилось, имущественные права на него не были зарегистрированы», — отметил Бобров.

Он добавил, что не использующаяся постройка располагалась под окнами жилых домов, а также портила вид внутридворовой территории.

Сотрудники инспекции ликвидировали нарушение: незаконное строение было снесено силами ведомства. На данный момент участок полностью расчищен и благоустроен.