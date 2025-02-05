В Алексеевском районе снесли заброшенное здание
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На северо-востоке Москвы освободили зеленую зону от незаконной постройки. О демонтаже неиспользуемого самостроя во дворе жилых домов сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
В ходе мониторинга территории Северо-Восточного административного округа специалисты ведомства обнаружили заброшенное сооружение возле дома 7 на улице Константинова.
«Одноэтажное кирпичное строение площадью 30 кв. м на государственном кадастровом и техническом учетах не значилось, имущественные права на него не были зарегистрированы», — отметил Бобров.
Он добавил, что не использующаяся постройка располагалась под окнами жилых домов, а также портила вид внутридворовой территории.
Сотрудники инспекции ликвидировали нарушение: незаконное строение было снесено силами ведомства. На данный момент участок полностью расчищен и благоустроен.