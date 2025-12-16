В Аксиньине Подмосковья завершили капитальный ремонт амбулатории

В селе Аксиньино завершили капитальный ремонт амбулатории. Работы включали не только строительные, но и юридические процедуры: помещение перевели из жилого фонда в нежилой и получили разрешение на перепланировку. Строители возвели перегородки, установили двери и модернизировали входную группу, оборудовав пандус для маломобильных граждан.

Глава округа Сергей Мужальских и депутат Мособлдумы Андрей Голубев 14 декабря осмотрели объект. Мужальских отметил, что у входа в здание еще необходимо завершить укладку покрытия. Внутренние помещения амбулатории находятся в хорошем состоянии — косметический ремонт провели в 2022 году.

Сейчас жители Аксиньина и соседних деревень получают медицинскую помощь во временном формате: три раза в неделю приезжает мобильный центр здоровья Ступинской больницы. Для возобновления работы стационарной амбулатории осталось пройти финальную стадию — лицензирование. После получения лицензии учреждение откроется для пациентов.

Восстановление работы стационарного пункта важно для жителей, особенно в периоды сезонных заболеваний, когда к фельдшеру обращается до 30 человек в день. В перспективе доступность медицины в селе улучшится и за счет открытия поликлиники в соседнем поселке Малино.

