В Академическом районе на городские торги выставлены пять коммерческих помещений

Пять коммерческих помещений выставили на торги в Академическом районе столицы. Объекты свободного назначения расположены в жилых зданиях и могут использоваться для различных видов деятельности, сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Помещения находятся в местах с интенсивным пешеходным трафиком — рядом со станциями метро „Профсоюзная“ и „Академическая“ на улицах Новочеремушкинская, Кржижановского и Дмитрия Ульянова. Их площадь варьируется от 79,8 до 131,6 кв. м», — отметил Пуртов.

Он добавил, что благодаря свободному назначению победители аукционов смогут организовать здесь практически любой бизнес: от творческих мастерских и спортивных клубов до складов и сервисных центров.

Четыре помещения подключены к электричеству, водопроводу, канализации и газоснабжению. Они располагаются по адресам: улица Дмитрия Ульянова, д. 24, к. 4 и улица Кржижановского, д. 5, к. 2. Газоснабжение отсутствует в объекте по адресу: Новочеремушкинская улица, д. 27.

Подача заявок продлится с 21 апреля по 13 мая. Аукционы пройдут в электронном формате на площадке «Росэлторг» с 30 апреля по 22 мая. Для участия потребуются регистрация на портале и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В Москве на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах, включая форму и условия реализации, документацию и фотографии.