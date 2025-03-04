В 7 корпусах строящегося ЖК «Героев» в Балашихе ведутся монолитные работы

В корпусе 406 ведется отделка квартир. В корпусе 407 выполняется черновая и чистовая отделка, идет монтаж внутренних инженерных систем и лифтового оборудования. Устройство каменной кладки внутренних и наружных стен завершается в корпусе 408, здесь проводится монтаж оконных и балконных блоков, выполняется черновая отделка, обустройство внутренних инженерных систем, монтаж лифтового оборудования и устройство кровли.

В корпусе 409 продолжается возведение несущих конструкций и устройство каменной кладки. В корпусе 411 идут работы по гидроизоляции бетонного основания. В корпусе 412 ведется устройство каменной кладки, монтаж оконных и балконных блоков, внутренних инженерных систем. Строительство несущих конструкций продолжается в корпусе 413.

ЖК «Героев» — это современный жилой комплекс, расположенный в удобном и благоустроенном районе, рядом с Ольгинским лесопарком. Для семей с детьми уже построены два детских сада на 250 и 220 мест, также возводят современную школу для 1320 учеников. В 2024 году ЖК «Героев» завоевал золото в номинации «Лучший ЖК Московской области» в конкурсе «ТОП ЖК-2024».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.