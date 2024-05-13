В 7 корпусах подмосковного ЖК «Прибрежный Парк» начали монтаж инженерных систем

сегодня в 19:02

Специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» провели оценку соответствия фактически выполненных объемов и сроков возведения подмосковного ЖК «Прибрежный Парк», установленным в проектной декларации параметрам. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Жилой комплекс строят вблизи деревни Павловское и села Ям в 9 км от МКАД.

Многоэтажные жилые дома общей площадью 158 тыс. кв. метров рассчитаны на 3 424 квартиры. В настоящее время на строительной площадке корпусов № 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1 и 9.2 монтируют внутренние инженерные системы, фасадные работы, внутренняя отделка жилых помещений и мест общего пользования. На стройплощадке корпусов № 7.1, 7.2, 10.1 и 10.2 выполняют монтаж монолитных железобетонных конструкций надземной части.

По результатам проверки установлено, что фактический объем выполненных работ соответствует данным, указанным в проектной декларации.

Строительство жилого комплекса «Прибрежный парк» ведет группа компаний «Самолет». На территории ЖК расположена собственная инфраструктура, включающая 3 детских сада, школу, поликлинику и спортивный комплекс с бассейном. В пешей доступности остановки общественного транспорта и железнодорожная станция Ленинская.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями