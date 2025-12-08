В 4 школах Серпухова продолжается капитальный ремонт

Липицкая школа

На объекте работают 12 человек. Подрядчик демонтирует покрытия стен и потолка на первом этаже, монтирует отмостки и заземление, ожидается поставка материалов для будущих перегородок.

Школа № 7

На площадке задействовано 18 рабочих. Продолжаются демонтажные работы, монтаж новой кровли и установка оконных блоков.

Школа № 10

На площадке 12 специалистов. Также идут работы по демонтажу и основные этапы монтажа кровельной конструкции.

Корпус 2 лицея в Протвино

На объекте задействовано 46 человек. Работы ведутся комплексно: демонтаж, кладка перегородок, устройство проемов, штукатурные, электромонтажные и сантехнические работы, а также замена старых оконных блоков.

Особое внимание уделяется поддержанию порядка и чистоте на всех объектах. Своевременный вывоз строительных отходов является таким же обязательным этапом работ, как и все остальные. Ремонт проводится в рамках президентской программы при поддержке Губернатора Московской области. Параллельно капитальный ремонт идет еще в двух детских садах округа.

Главный приоритет — соблюдение сроков и высокое качество всех видов работ. К 1 сентября следующего учебного года дети вернутся в полностью обновленные, безопасные и комфортные образовательные учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.