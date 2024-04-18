В 4 корпусах ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе идут строительные работы

В подмосковной Балашихе возводят ЖК «Новая Алексеевская роща». Девелопер проекта ведет работы в корпусах № 1, 2, 3, 4, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 1 завершена разработка котлована, выполнены все подготовительные работы. Завершается монтаж башенного крана.

В корпусе 2 завершено устройство фундаментной плиты. Полностью смонтирован башенный кран. Ведутся работы по устройству вертикальных конструкций цоколя.

В корпусе 3 строители завершили подготовительные работы. Выполнена разработка котлована и устройство бетонной подготовки.

В корпусе 4 полностью завершены работы по разработке котлована и устройству бетонной подготовки. Ведутся работы по устройству гидроизоляции.

На объекте строители приступили к работам по устройству плоскостной стоянки на 500 машино-мест.

В жилом комплексе предусмотрена развитая социальная инфраструктура: планируется строительство детского сада на 250 мест, школы на 1 230 мест, а также поликлиники. На первых этажах зданий будут располагаться объекты необходимой социальной и коммерческой инфраструктуры: детские сады, магазины, кафе, пункты услуг, отделения банков, аптеки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.