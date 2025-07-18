В 22 многоквартирных домах Ленинского округа завершили капитальный ремонт

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается активная реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. На сегодняшний день завершен капитальный ремонт в 22 домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Капитальный ремонт способствует созданию комфортных условий для наших жителей и улучшению качества их жизни. Постоянный контроль за ходом работ и активное участие специалистов разных уровней обеспечивает эффективное достижение поставленных целей. Основное внимание уделяется безопасности и надежности, поскольку эти системы существенно влияют на жизнь жильцов», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Татьяны Каляминой.

Сейчас работы проводятся в 13 многоквартирных домах по следующим адресам: в городе Видное на проспекте Ленинского Комсомола в домах 28 и 48, на улице Заводской, дом 12, и на Жуковском проезде, дом 5, а также в поселке Володарского на улице Зеленой, дом 37 — там идет ремонт кровли. Фасады обновляют в Видном на Жуковском проезде, дом 1, на улице Лемешко, дом 12, на улице Советской, дом 34/1, в рабочем поселке Новодрожжино, дом 3, а также в Горках Ленинских, Новое шоссе, дом 95. Также в Новодрожжино в домах 1 и 2, а в Развилке — в доме 11а проводятся работы по замене внутренних инженерных систем.

В Ленинском городском округе капитальным ремонтом занимаются следующие подрядчики: ООО СК «ГАММА», ООО «Система-Строй» и ООО «СВАЙТЕК-М». В связи с изменениями краткосрочного плана по реализации данной программы на 2023–2025 годы, перечень адресов был пересмотрен и дополнен еще 30 жилыми домами, в результате чего сейчас их общее количество составляет 56.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.

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