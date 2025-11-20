В 2025 году в Подмосковье возвели 25 объектов в рамках Народной программы «ЕР»

В текущем году в Московской области возведены 25 новых объектов в рамках Народной программы «Единой России». Еще 16 объектов находятся в завершающей стадии строительства, работы планируется завершить до конца этого года. Об этом сообщил на заседании фракции 20 ноября председатель комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству в Мособлдуме, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев.

По словам парламентария, среди завершенных объектов — 18 учреждений образования, включая 12 современных школ, 4 детских сада, воспитательно-образовательный комплекс и общежитие. Среди них — новый комплекс в Дзержинском, в который входят школа на 1100 учеников и детский сад на 100 малышей.​ До конца года ожидается ввод школы в Красногорске, 2 дошкольных учреждения в Химках и Щелково, а также 1 общеобразовательный комплекс в Химках.

«Система здравоохранения области пополнилась 7 новыми учреждениями, среди которых — Консультативно-диагностический центр в селе Ромашково Одинцовского округа. Еще 8 медицинских объектов находятся в завершающей стадии строительства, из них 4 поликлиники: в Подольске, Люберцах, Богородском, Чехове и 4 ФАПа: в Павловском Посаде, Одинцово, Клину, Волоколамске. Ввод в эксплуатацию поликлиники на 500 посещений в смену в Люберцах планируется в ближайшие дни», — рассказал Гаджиев.

Он добавил, что в сфере спорта и культуры готовятся к открытию три новых объекта: два физкультурно-оздоровительных комплекса — в Бронницах и Лобне, а также Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», его строительная готовность более 95%.

«Важно отметить, что продолжается реконструкция котельной Куровского психоневрологического интерната в Орехово-Зуеве. Планы на 2026 год предполагают ввод в эксплуатацию еще 29 объектов: 11 в образовании, 7 в здравоохранении, 8 в спорте и культуре, а также 1 объект соцзащиты и два административных здания. Вся работа осуществляется с учетом пожеланий и наказов жителей», — прокомментировал Олег Гаджиев.

Руководитель фракции, спикер парламента Игорь Брынцалов в ходе заседания подчеркнул, что за реализацией проектов ведется строгий депутатский контроль.

«Депутаты фракции держат на постоянном контроле ход реализации всех проектов. Обязательно подключаем к каждому выезду на стройку активных жителей. Постоянное взаимодействие идет с представителями органов местного самоуправления, курирующими вопросы строительства», — сказал Игорь Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.