В 2025 году в Подмосковье откроется обновленная школа искусств

На улице Кирова в городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт детской школы искусств № 1. Здесь будут учиться около 500 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральная часть здания 1938 года постройки, в 1953 и в 1975 годах появились пристройки к нему. Объект требовал капремонта. Он вошел в народную программу «Единой России» и благодаря губернатору Андрею Воробьеву — в госпрограмму Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Работы выполняет «Региональная строительная производственная компания». В настоящее время ведется демонтаж. Открыть обновленное здание после капремонта планируется в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.