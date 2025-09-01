В 2025 году в округе Пушкинский прошел капремонт пяти образовательных учреждений

31 августа глава округа Пушкинский Максим Красноцветов проверил готовность к новому учебному году учреждений, где в этом году провели капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первой точкой стал центр образования № 1 в Красноармейске на улице Новая Жизнь.

«Для Красноармейска это уже вторая школа, где проведен капитальный ремонт. В следующем году мы планируем отремонтировать ещё одно учреждение — школу № 1 на улице Академика Янгеля», — рассказал Максим Красноцветов.

Глава муниципалитета также отметил серьезный темп, с которым выполнялся капремонт образовательных учреждений округа. Максим Красноцветов выразил уверенность, что это значительно повышает качество оказываемых образовательных услуг, расширяет возможности учеников и вдохновляет подрастающее поколение.

В этом году масштабные ремонтные работы завершились не только в Красноармейске. Обновление коснулось еще четырех образовательных учреждений Пушкинского: гимназии № 3 в Ивантеевке, Ашукинского образовательного комплекса, а также двух детских садов — «Аленушка» в пос. Зверосовхоза и «Ромашка» в Ивантеевке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.