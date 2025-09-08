В 2025 году в округе Пушкинский идет капитальный ремонт в 207 МКД

4 сентября уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова вместе с окружным депутатом Анной Дунаевой приняли участие во встрече представителей сектора ЖКХ с активом многодетных семей Пушкинского. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча прошла на площадке одного из крупнейших в округе предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства МБУ «ЖЭУ Пушкино». Участие в ней также принял депутат местного Совета депутатов Александр Бушев.

Одной из основных тем встречи стал текущий и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. О реализованных проектах и ближайших планах по управлению и содержанию домов, находящихся в ведении «ЖЭУ Пушкино», собравшимся подробно рассказал директор МБУ Юрий Ковалев.

Участники встречи договорились еженедельно совместно посещать дома для осмотра общего имущества и обсуждения имеющихся вопросов и предложений жителей.

«Такие встречи являются важным механизмом взаимодействия между жителями и УК, позволяя решать возникающие проблемы совместно и находить наилучшие решения в интересах обеих сторон. Личное общение с активными жителями помогает стимулировать их дальнейшее участие в жизни своего двора, дома, а также услышать, что интересует их соседей, и с учетом их предложений реализовать актуальные для определенной территории мероприятия и задачи!» — отметила по итогам встречи Анна Дунаева.

Представителям многодетных семей также рассказали, что в 2025 году в округе Пушкинский в по нацпроекту «Жилье и городская среда» реализуется большая программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году обновляются 207 многоквартирных домов, в 65 из них полностью меняется кровля. Работы ведутся Фондом капитального ремонта, подведомственным Министерству ЖКХ Московской области, при содействии Главного управления культурного наследия региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.