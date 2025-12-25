В 2025 году объемы строительства в Крыму увеличились на 46%

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил о впечатляющих результатах, достигнутых строительной сферой региона в 2025 году, сообщает «Крым 24» .

«Наибольшую динамику дает наша строительная отрасль — объем выполненных работ вырос на 46%», — подчеркнул он.

По словам Гоцанюка, изначально намеченный объем жилищного строительства составлял 1 миллион 250 тысяч квадратных метров, однако уже за 11 месяцев текущего года этот показатель был превышен на 10 тысяч квадратных метров.

Более того, председатель отметил, что до конца 2025 года планируется дополнительно ввести в эксплуатацию еще 50 тысяч квадратных метров. В результате, суммарный объем введенного в строй жилья может превысить 1,3 миллиона квадратных метров.

Гоцанюк также обратил внимание на повышение уровня обеспеченности жильем крымчан. С 2014 года данный показатель вырос с 15 до 22,5 квадратных метров на человека. Ожидается, что к 2030 году он достигнет 25 квадратных метров на каждого проживающего в регионе.

