В 2025 году муниципалитеты Подмосковья получили 110 школьных автобусов

В 2025 году министерство имущественных отношений Московской области передало 110 автобусов для подвоза детей к школам в городские и муниципальные округа региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году министерство имущественных отношений Московской области оформило передачу 110 автобусов в собственность муниципалитетов для организации подвоза школьников из отдаленных населенных пунктов.

В первой половине года 50 автобусов марок ПАЗ и Gazelle Next получили 18 городских и муниципальных округов. Во второй половине года еще 60 автобусов были переданы 25 округам региона. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что благодаря этому еще больше детей смогут безопасно и комфортно добираться до школ.

Во второй половине года автобусы поступили в 55 школ Подмосковья. Наибольшее количество транспорта получил Раменский городской округ — 7 автобусов. Волоколамский округ получил 5 автобусов, округа Щелково и Зарайск — по 4, Коломна, Лотошино, Истра, Бронницы, Красногорск и Талдомский — по 3, Пушкинский, Орехово-Зуевский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Ступино, Шатура и Чехов — по 2, а Павлово-Посадский, Одинцовский, Солнечногорск, Воскресенск, Богородский, Луховицы, Черноголовка и Шаховская — по одному автобусу.

В Раменском округе автобусы ежедневно перевозят почти 600 школьников из 39 населенных пунктов в шесть местных школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.