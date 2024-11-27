В 2024 году в Одинцовском округе открыто 5 новых школ и 3 детских сада

В 2024 году в Одинцовском округе ввели в эксплуатацию рекордное количество школ. Из пяти средних общеобразовательных учреждений только два, в Горках-2 и Немчиновке, были построены за счет бюджетных средств. Строительство остальных школ и всех детских садов осуществлялось из внебюджетных источников, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Это коррекционная школа „Надежда“ на 200 учащихся, школа в микрорайоне Одинцово-1 на 1160 и в Заречье на 600 мест, — уточнила заместитель начальника Управления капитального строительства администрации Наталья Хворостьянова. — Также за счет „внебюджета“ в 2024 году построены три детских сада — два на 130 мест каждый в ЖК „Семейный“ и один на 60 мест — в Одинцово-1».

В настоящий момент в муниципалитете продолжается строительство еще двух школ — в звенигородском микрорайоне «Восточный» (1100 мест) и пристройка к Немчиновскому лицею в Новоивановском (950 мест). Оба объекта возводятся за счет бюджетов Московской области и Одинцовского округа и должны войти в строй к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.