В 2024 году север Москвы освободили от 188 самостроев

Госинспекция по недвижимости Москвы продолжает системно выявлять и пресекать случаи самовольного строительства в столице. О результатах работы на территории САО в 2024 году рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Благодаря демонтажу незаконных построек улучшается архитектурный облик города, городское пространство становится более комфортным и безопасным, а также освобождается место для прохода жителей и проезда транспорта.

«В 2024 году на севере Москвы инспекторы выявили 419 объектов самовольного строительства, 83 из которых приходятся на капитальные строения и 336 — на некапитальные постройки. Всего за отчетный период в САО специалисты демонтировали 188 самостроев. Большинство из них неправомерно использовались в коммерческих целях. Наряду с освобождением территории было пресечено два факта возведения незаконных сооружений на раннем этапе», — рассказал Иван Бобров.

Глава ведомства отметил, что проведение индивидуальных консультаций и обучающих мероприятий для собственников и арендаторов объектов недвижимости значительно способствует предотвращению нарушений в имущественно-земельной сфере и сокращению числа самостроев. В 2024 году количество незаконных построек в САО уменьшилось почти в 3,5 раза. Для сравнения, в 2023 году инспекторы обнаружили более 1400 самостроев.

В Госинспекции по недвижимости напомнили, что самовольные постройки не только ухудшают архитектурный облик города, но и представляют угрозу безопасности, так как возводятся в непредназначенных для строительства местах, нарушают технические нормы эксплуатации инженерных сетей и препятствуют развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Основными признаками самостроя являются: отсутствие предоставленного земельного участка под строительство, а также разрешительных документов на возведение, реконструкцию или размещение объекта.

Проверить, является ли строение самостроем, можно по ссылке или через мессенджер, набрав в поиске @SamostroyMosBot. Виртуальный инспектор запросит кадастровый номер земельного участка или объекта. Кроме того, через чат-бот можно сообщить о начале строительных работ и уточнить их законность.