В 2024 году горожане более 8,5 тыс раз воспользовались ботом «Самострой.net»

Сервис «Самострой.net» создан для проверки объектов на наличие или отсутствие признаков самовольного строительства. Бот был запущен в августе 2021 года, за это время жители города направили через него более 15,5 тыс. запросов, поделился начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Сервис смог стать популярным у жителей столицы. Так, в прошлом году число обращений в него по сравнению с аналогичным периодом 2023-го года увеличилось почти в 1,5 раза.

«За год Telegram-бот „Самострой.net“ отработал более 8,5 тыс. запросов. В 1717 случаях признаки самовольных построек были подтверждены. Данный ресурс позволяет оперативно предоставлять информацию о потенциально проблемных объектах, тем самым защищая граждан и предпринимателей от рисков, связанных с покупкой или арендой незаконных сооружений», — отметил Бобров.

Для того, чтобы проверить объект, следует в мессенджере Telegram найти бот под названием «Самострой.net», нажать опцию «Старт» и ввести кадастровый номер объекта, уточнить его можно онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра.

На сегодняшний день сервис продолжает развиваться и совершенствоваться.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый гражданин мог легко и удобно получать информацию о законности строительства в своем районе. Наша цель — создание безопасной городской среды, где все объекты недвижимости будут соответствовать законодательным нормам», — резюмировал глава ведомства.