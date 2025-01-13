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В 2024 году чат-ботом «Свободный доступ» воспользовались более 1 тыс горожан

Около 180 нарушений при установке ограждающих устройств подтвердили в столице в прошлом году благодаря обращениям жителей и гостей столицы в чат-бот «Свободный доступ», сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Во время мониторинга территории города Москвы инспекторы ведомства фиксируют различные виды земельных нарушений, в том числе случаи неправомерной установки ограждающих устройств — заборов, шлагбаумов, полусфер, которые препятствуют свободному проходу и проезду на территорию.

Активное участие в выявлении возможных фактов нарушений принимают жители столицы. В 2022 году ведомством был создан новый канал коммуникации — чат-бот «Свободный доступ».

«Механизм сервиса позволяет оперативно сообщать в инспекцию о фактах самовольной установки ограждений в любом административном округе города. С января по декабрь 2024 года через чат-бот было обработано 1010 обращений и подтверждено 179 нарушений. Большую часть обращений направили жители ЦАО, СЗАО и САО», — уточнил глава Госинспекции по недвижимости.

Воспользоваться сервисом «Свободный доступ» можно по ссылке или поисковому запросу в мессенджере «Телеграм» @freeaccess_bot.