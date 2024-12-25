В 2024 году бизнес арендовал в Москве 25 участков для строительства объектов

Порядка 25 участков было арендовано бизнесом у столицы в этом году, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В восьми городских районах выделено более 12 га земли под застройку коммерческой недвижимости.

«Город выделяет земельные участки для строительства различной коммерческой недвижимости: торгово-офисных зданий, спортивных и медицинских объектов, многофункциональных центров. По итогам уходящего года в результате торгов инвесторы арендовали 25 участков общей площадью свыше 12 гектаров. В зависимости от условий договоров, сроки которых варьируются от 2,5 года до 10 лет и восьми месяцев, в столице появится более 292,3 тысячи квадратных метров новых объектов капитального строительства», — прокомментировал вице-мэр.

Таким образом, четыре участка общей площадью более 3,4 га было передано компаниям, которые расположены в СВАО. В ТиНАО инвесторы возведут 7 объектов на участках общей площадью свыше 2,4 га. Около 1,8 га арендовали в ВАО для строительства двух ФОКов, КДЦ и автомойки

«Для строительства спортивных комплексов девелоперы арендовали восемь участков общей площадью около 5,3 га в шести административных округах. 12 участков совокупной площадью 4,4 га город выделил для возведения торгово-офисной недвижимости. Также в столице появятся медцентр и КДЦ, объекты для обслуживания автомобильного транспорта», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Глава столичного департамента конкурентной политики, Кирилл Пуртов, подчеркнул высокую привлекательность предложений города для застройщиков коммерческой недвижимости благодаря выгодным начальным условиям и дистанционному участию в аукционах. В этом году среднее число претендентов на один лот по аренде подобных участков достигло 12.

Информация о выставленных на торги земельных участках доступна на Инвестиционном портале Москвы.

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