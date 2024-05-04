В 2024 г объем выданной ипотеки в РФ может сократиться до 5,4 трлн рублей

В 2024 году общий объем выданной ипотеки в России может сократиться до 5,4 трлн рублей, сообщает РБК.

По данным обзора рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2023 году удалось установить рекорд за последние годы по объему выданных кредитов на жилье. Тогда показатель составил 7,8 трлн рублей.

В 2021 году объем выданных ипотечных кредитов в РФ выросло на 28% и составило 5,7 трлн. рублей.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский отметил, что установить самозапрет на выдачу кредитов можно в отделении банка, МФЦ или через портал «Госуслуги». Для этого нужно написать заявление.