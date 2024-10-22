В 2 корпусах ЖК «Бригантина» в Долгопрудном рабочие проводят монолитные работы

В городском округе Долгопрудный на набережной канала имени Москвы в рамках комплексного развития территорий реализуется проект ЖК «Бригантина». Сейчас застройщик ведет работы на нескольких объектах. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В корпусе 3, в секциях 1, 2, 3 и 4, завершается армирование и бетонирование плиты перекрытия шестого этажа. Стилобатная часть подземного паркинга почти выполнена. На первом этаже проводится каменная кладка ограждающих конструкций.

В секции 5 завершены армирование и бетонирование плит перекрытия с первого по пятый этажи. Армирование вертикальных конструкций выполнено с первого по третий этажи. Полностью проведена горизонтальная гидроизоляция подземного паркинга.

В секциях 6 и 7 монолитные работы ведутся на десятом этаже, где выполняется армирование и бетонирование вертикальных конструкций.

В корпусе 2, в секции 1, строители приступили к армированию и бетонированию плиты перекрытия 20-го этажа. Ведется кладка наружных стен и внутренних перегородок с первого по 13-й этажи.

В секции 2 выполнено армирование и бетонирование вертикальных конструкций и плит перекрытия со второго по 17-й этажи. Завершается армирование и бетонирование вертикальных конструкций 18-го этажа. Ведется кладка наружных стен с первого по 13-й этажи.

В детском саду, который разместится в секции 1, к завершению подходят работы по кладке ограждающих конструкций.

ЖК «Бригантина» возводят в городском округе Долгопрудный. Здесь уже построены 10 жилых корпусов на 5 462 квартиры. Открыты три детских сада для 435 малышей. На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Сдан в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест. Также планируется построить новый корпус школы № 7 для 1 500 учеников, еще два детских сада на 270 мест. Детская поликлиника на 95 посещений, построенная в корпусе 7, откроется уже в этом году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.