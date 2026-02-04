В 17 округах Подмосковья впервые провели комплексные кадастровые работы за счет бюджета

Комплексные кадастровые работы впервые выполнили в 17 округах Московской области за счет федерального бюджета в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году в 17 округах Подмосковья впервые провели комплексные кадастровые работы за счет федерального бюджета. Работы выполнил филиал ППК «Роскадастр» по Московской области в рамках нового закона, который вступил в силу в начале прошлого года. Нововведение направлено на снижение числа земельных споров и упрощение оформления участков.

В ходе работ специалисты определили точные границы 69 957 земельных участков из 134 049 объектов недвижимости, охватив 159 кадастровых кварталов. В результате удалось устранить ошибки в сведениях ЕГРН, зафиксировать границы территорий общего пользования и вовлечь объекты недвижимости в гражданский оборот. В 2026 году аналогичные работы планируют провести еще в 248 кадастровых кварталах 16 округов.

Министр имущественных отношений Тихон Фирсов отметил, что комплексные кадастровые работы способствуют эффективному градостроительству и выявлению незаконного захвата земли. В прошлом году специалисты обнаружили 7 790 участков с фактами самозахвата и 1 364 объекта недвижимости, не стоящих на учете в ЕГРН.

Директор филиала ППК «Роскадастр» по Московской области Наталья Адигамова подчеркнула, что проведение работ за счет государства позволяет собственникам экономить на межевании и повышает качество оформления документов. В 2026 году планируется охватить более 158 тыс. объектов недвижимости и уточнить границы свыше 71,7 тыс. участков. До 2030 года работы затронут все необходимые территории Подмосковья.

Комплексные кадастровые работы включают измерения на местности, обработку данных, согласование с собственниками, утверждение карты-плана и внесение информации в ЕГРН. Ознакомиться с извещениями о начале работ можно на сайтах Росреестра, администраций округов и министерства имущественных отношений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.