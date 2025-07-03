В 11 образовательных комплексах Егорьевска пройдет капитальный ремонт

В егорьевских детских садах и школах продолжается подготовка к новому учебному году. Текущий ремонт запланирован во всех 11 образовательных комплексах, а также в центре внешкольной работы и Клеменовской школе-интернате. Более 60 контрактов на обновление спортивных залов, окон, пищеблоков, актовых залов, общественных зон и учебных кабинетов уже заключено. На эти цели в 2025 году из муниципального бюджета выделено более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 13-й школе в рамках подготовки к новому учебному году заменили часть ограждения на территории. А в пищеблоке демонтировали плитку со стен и пола, вскоре приступят к замене проводки. Для удобства монтажа кухонного оборудования здесь планируют расширить дверные проемы и оборудовать 6 дополнительных электрических розеток.

В планах на этот год обновить пищеблоки не только в городских, но и в сельских образовательных учреждениях — в школах № 8 и 13, дошкольных отделениях школы № 2, а также михалевской школе.

Помогают приводить в порядок свои школы и старшеклассники, которые стали участниками государственной программы по летней занятости. В 13-й школе трудовая бригада, в которой состоят 12 подростков, будет работать в течение всего июля.

Готовность образовательных учреждений к новому учебному году в начале августа оценит специальная комиссия. До 15 августа все основные работы по текущему ремонту в егорьевских детских садах и школах должны быть завершены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.