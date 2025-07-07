В 10 округах Подмосковья вывезли 1 700 незаконно расположенных морских контейнеров

По результатам проведенных рейдов с участием представителей Мособлимущества, Минтранса Подмосковья, МВД и муниципального земельного контроля с 22 земельных участков в 10 округах вывезено 1 700 морских контейнеров, еще в трех муниципалитетах 11 090 контейнеров — в процессе вывоза. Все эти участки использовались не по целевому назначению, то есть вид разрешенного использования не соответствовал фактической деятельности, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«На территории 36 округов из 260 земельных участков, на которых в ходе обследований было выявлено размещение грузовых контейнеров, 94 участка используются не по целевому назначению. Каждый из них имеет определённый вид разрешенного использования (сельхозпроизводство, под строительство гостиничного комплекса, личное подсобное хозяйство и т. д.), в соответствии с которым и необходимо осуществлять ту или иную деятельность. Сотрудниками МЗК были выданы предостережения. В результате чего на 22 участках незаконная деятельность уже прекращена, на трех — продолжается вывоз контейнеров. Еще у 18 участков увеличена кадастровая стоимость в два раза, с 489 млн — до 1,2 млрд рублей», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Такая незаконная деятельность, к примеру, прекращена в Люберцах на площади 4,5 га. С участка с видом разрешенного использования под сельхозпроизводство вывезено 837 контейнеров. Освобожден 21 гектар сельхозземель и в Ленинском округе, здесь правообладатель вывез 140 контейнеров.

«Любой участок должен использоваться в соответствии с установленным для него целевым назначением. И наша общая задача — устранить все площадки, где нарушается земельное законодательство. Грузовые контейнеры должны размещаться исключительно на специальных территориях. Для этих целей разработан и утверждён Стандарт размещения контейнерных площадок, где прописаны все условия. Уведомления с предупреждением о прекращении неправомерной деятельности всем направлены, а проверять на соответствие Стандарту будет специальная комиссия с участием инспекторов земельного контроля, представителей Минчистоты, МВД и МЧС. Проверочные мероприятия начнутся уже на этой неделе», — добавил Тихон Фирсов.

Согласно новому утвержденному стандарту, для того, чтобы размещать контейнерные площадки, должны быть выполнены следующие условия:

Российское юридическое лицо с профильным ОКВЭД.

Зарегистрированные права собственности за земельный участок или договор аренды свыше 1 года, при этом вид разрешенного использования должен соответствовать фактической деятельности.

Наличие ЖД примыкания к станции или наличие тех. условий, или примыкание к федеральной трассе (наличие согласования Автодора).

Наличие договора на оказание услуг с твердыми коммунальными отходами.

Материально-техническое обеспечение площадки:

Контейнерные погрузчики (краны);

Ограждение и круглосуточная охрана;

Ливневая канализация;

Фото-видео фиксация прибывающих/убывающих грузов с подключением к «Безопасному региону»;

Инспекционно-досмотровое оборудование (HI — сканер);

Твердое покрытие/специализированное покрытие;

Системы противопожарной защиты;

Устройства освещения (прожекторы, фонари).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.