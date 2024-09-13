УЗИ-специалист из Люберец приобретет жилье по социальной ипотеке

Одной из получателей сертификата на жилье по программе «Социальная ипотека» стала врач функциональной диагностики Людмила Кирдяпкина, уже два года она живет и работает в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я приехала в Подмосковье три года назад, два года работаю во втором стационаре Люберецкой областной больницы. Очень хотела заниматься эхокардиографией, до этого я работала в частной клинике, но попав в стационар, куда поступают и экстренные больные, я получила те знания, которые мне были необходимы», — отметила Кирдяпкина.

Вместе с супругом и маленькой дочкой Людмила приехала в Подмосковье, своего жилья у семьи не было. Благодаря социальной ипотеке доктор сможет приобрести собственную квартиру с условием, что она продолжит работать в Люберецкой больнице.

«Я довольна, обожаю свою работу и коллектив, когда я выкладываю в сети посты про любимое дело, люди удивляются, но я очень люблю кардиологию, мне хотелось бы освоить новые виды исследований, интересуюсь всем, что связано с сердцем, и с радостью иду на работу», — пояснила Кирдяпкина.

Всего программой социальной ипотеки уже воспользовались 82 сотрудника Люберецкой областной больницы. Все они профессионально и ответственно выполняют свою работу. Бережно относятся к своим пациентам, поэтому в коллективе поддержали их кандидатуры и ходатайствовали об их участии в программе «Социальная ипотека».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.