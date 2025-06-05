Уже в следующем году в Кашире начнут изготавливать «запчасти» для домов

Более 8 гектаров — на этой площади движется техника, вырастает основное здание завода. Уже в следующем году здесь по инновационным технологиям будут изготавливать домокомплекты. Из разных деталей, буквально как в конструкторе «Лего», застройщики смогут поднимать многоэтажки буквально в считанные месяцы. А пока и на самом предприятии работает специальная техника, появляются новые сооружения. Студентам из каширского структурного подразделения колледжа «Московия» провели подробную экскурсию, в ней принял участие и глава городского округа Михаил Шувалов. Все в мельчайших деталях и наглядно: генеральный директор Александр Горнов подробно рассказал буквально о каждой точке будущего промышленного предприятия.

«Здесь мы развернем современное автоматизированное производство широкой номенклатуры изделий из тяжелого бетона и легкого бетона на основе пеностеклокерамики гранулированной (ПСКГ). Пространство под оборудование уже практически готово. Будет много интересных и инновационных решений. Например, так называемый стол. Именно на нем будут собираться домокомплекты», — рассказал студентам генеральный директор компании «Префабрика АГ» Александр Горнов.

У будущих сварщиков из «Московии» сразу несколько поводов для интереса: во-первых, на предприятии появится более 300 рабочих мест. Будет, где попробовать себя по специальности, а во-вторых, — инженерные решения, которые применяются сейчас при строительстве завода. Его площадь составит 20 000 кв. м. Бетоносмесительный узел и блочно-модульная котельная уже готовы, сейчас обустраивают тепловой контур и кровлю. Ну, а дальше дело техники — возвести административно-бытовой корпус и контрольно-пропускной пункт, а также установить оборудование.

«Очень значимое для нас предприятие, которое даст дополнительные рабочие места. Рассчитываем, что в феврале 2026 года оно откроется, и мы уже увидим производственный процесс. Ну и конечно, мы надеемся, что сумели заинтересовать ребят и, возможно, познакомить с их будущим местом работы», — отметил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.