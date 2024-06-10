Утверждена граница объекта наследия «Культурный слой церкви Николая Чудотворца»

сегодня в 15:34

Главным управлением культурного наследия Московской области по результатам археологических полевых работ утверждена граница территории объекта археологического наследия «Ангелово. Культурный слой церкви Николая Чудотворца и грунтовый могильник, XIII — нач. XX вв.» (городской округ Красногорск), передает пресс-служба главного управления культурного наследия

Культурный слой представлен серо-коричневым суглинком различных оттенков с включениями бурого суглинка, кирпичной крошки и щебня. В ходе работ были обнаружены археологические находки в виде 5 погребений и фрагменты венчиков круговых сосудов.

Выявленный объект археологического наследия представляет ценность для изучения истории заселения, хозяйственного освоения территории в XIII — нач. XX вв.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта археологического наследия для его последующего изучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.