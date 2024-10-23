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Утвержден проект возведения дома по программе реновации в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе Москвы утвержден проект возведения многоквартирного дома в рамках программы реновации. Жители столицы получат одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, рассказал председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков, сообщается на сайте мэра столицы .

На первом этаже многоэтажки разместятся нежилые помещения. Дом будет четырехсекционным. Его построят по адресу: улица Искры, д. 13, корпуса 2 и 3.

Проект строительства дома составлен с учетом техрегламентов, норм, а также правил и требований к безопасности. Многоэтажку построят в форме буквы «г». Подъезды, расположенные во второй и третьей секциях, будут иметь двойные тамбуры. В первой и четвертой их сделают одинарными.

В новом доме будет безбарьерная среда. Благодаря этому жильцам станет удобно перемещаться по территории.

Так, входы в дом сделают с наименьшим перепадом между полом вестибюля и уровнем тротуара. Некоторые жилые помещения оснастят оборудованием для инвалидов.

Общая площадь дома составит 25,9 тыс. «квадратов». Москомархитектурой был составлен градостроительный план земельного участка на 1,4 га, отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.