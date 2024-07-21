Утяшева и Воля купили квартиру, предназначенную для секс-утех

Первой совместной квартирой Ляйсан Утяшевой и Павла Воли стало жилье, предназначенное для интимных утех. Квартиру продавали по низкой стоимости, что и привлекло супругов, сообщает «Семь дней» .

По словам гимнастки, эта история выглядит реально, как из кино. Жилье продавали по цене, ниже рыночной, поэтому назревали вопросы, что с квартирой не так.

«Почему такой метраж, почему так стоит? И Павел говорит: „Знаешь, вот любопытства ради, пойду и посмотрю“. Он приходит, и говорит: „Открываю дверь, а в центре квартиры стоит шест, красный кожаный диван и куча сопутствующих для отдыха зон… Лясь, мы точно уверены, что хотим с такой квартиры начинать нашу совместную жизнь?“ — рассказала Утяшева.

Ляйсан поделилась, что на тот момент денег у пары было ровно на это жилье, это казалось судьбой. Жилье пришлось обрабатывать антисептиками, отмывать все и вывозить весь инвентарь для утех.

Позже выяснилось, что здесь проживал юноша, который регулярно проводил интимные вечеринки.