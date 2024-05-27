Устройство фасадов началось в строящемся диагностическом центре в Одинцове

Строительство новой поликлиники ведется в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена».

«В селе Ромашково Одинцовского округа в следующем году планируется ввести в эксплуатацию консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену. Уже завершено возведение надземной части здания, строители приступили к фасадным и кровельным работам. Общий процент готовности медицинского учреждения составляет 42%», — уточняется в сообщении.

На площадке задействовано более 60 рабочих и 3 единицы техники. Общая площадь здания — более 9 тыс. кв. метров.

КДЦ в составе «Одинцовской областной больницы» предназначен для оказания первичной врачебной помощи больным. В нем будет расположено терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделение неотложной помощи, блок кабинетов узких специалистов, специализированного приема, а также дневной стационар и отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики.

Новое учреждение здравоохранения будет оснащено современной мебелью и медицинским оборудованием. Проектом предусмотрено благоустройство территории и организация парковки, в том числе для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.